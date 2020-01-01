Свитолина – Саснович: видео онлайн трансляция матча в Брисбене

Элина Свитолина и Александра Саснович сыграют во втором круге турнира в Брисбене.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в среду, 2-го января, сыграет во втором круге турнира серии WTA Premier в австралийском Брисбене. Соперницей украинки станет Александра Саснович (Беларусь).

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Свитолина – Саснович, который предположительно начнется в 12:45 по киевскому времени.

Букмекеры отдают предпочтение нашей теннисистке. Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,34. Успех ее соперницы оценивается в 3,40.

Свитолина и Саснович до этого сыграли один матч – в прошлогоднем финале турнира в Брисбене Свитолина обыграла Саснович в двух сетах.