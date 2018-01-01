Переключиться на мобильную версию

Свитолина – Саснович: прогноз и ставки на матч в Брисбене

Комментариев: 0
Элина Свитолина стартует на Brisbane International матчем против Александры Саснович из Беларуси.
Прогноз на матч Свитолина - Саснович
Прогноз на матч Свитолина - Саснович
Jimmie48/WTA

В среду, 2-го января, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет новый теннисный сезон матчем второго раунда на турнире Brisbane International серии Premier в австралийском Брисбене.

Соперницей украинки станет представительница Беларуси Александра Саснович.

Букмекеры отдают предпочтение украинке Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 1,34. Успех ее соперницы оценивается в 3,40.

Свитолина и Саснович до этого сыграли один матч – в прошлогоднем финале турнира в Брисбене Свитолина обыграла Саснович в двух сетах.

В первом раунде в этом году Саснович в двух сетах обыграла россиянку Потапову, тогда как Свитолина, благодаря статусу первой сеянной на турнире, первый раунд пропустила.

Матч Свитолина – Саснович состоится в среду, 2-го января. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляцияпоединка.

Со всеми результатами турнира в Брисбене вы можете ознакомиться здесь.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Александра Саснович прогноз, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь