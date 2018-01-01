Свитолина – Саснович: прогноз и ставки на матч в Брисбене

Элина Свитолина стартует на Brisbane International матчем против Александры Саснович из Беларуси.

В среду, 2-го января, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет новый теннисный сезон матчем второго раунда на турнире Brisbane International серии Premier в австралийском Брисбене.

Соперницей украинки станет представительница Беларуси Александра Саснович.

Букмекеры отдают предпочтение украинке Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 1,34. Успех ее соперницы оценивается в 3,40.

Свитолина и Саснович до этого сыграли один матч – в прошлогоднем финале турнира в Брисбене Свитолина обыграла Саснович в двух сетах.

В первом раунде в этом году Саснович в двух сетах обыграла россиянку Потапову, тогда как Свитолина, благодаря статусу первой сеянной на турнире, первый раунд пропустила.

Матч Свитолина – Саснович состоится в среду, 2-го января. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляцияпоединка.

Со всеми результатами турнира в Брисбене вы можете ознакомиться здесь.