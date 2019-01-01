Брисбен (WTA): Осака победила Айаву, Свитолина встретится с Саснович
Brisbane International
Брисбен, Австралия
31 декабря 2018 – 6 января 2019
Premier, Открытые корты, хард
Призовой фонд – 1 000 000 долларов
Вашему вниманию расписание и результаты турнира:
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Юлия Путинцева (Казахстан) 4:6, 6:3, 6:4
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Дарья Касаткина (Россия, 7) 5:7, 6:4, 7:6 (3)
Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) 6:0, 6:2
Дестани Айава (Австралия, Q) – Кристина Младенович (Франция) 6:3, 7:6 (2)
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Элис Мертенс (Бельгия) 6:2, 6:7 (6), 6:4
Донна Векич (Хорватия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) 6:1, 6:2
Гарриет Дарт (Великобритания, Q) – Присцилла Хон (Австралия, WC) 1:6, 6:3, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония) – Карла Суарес-Наварро (Испания) 6:0, 6:3
Мари Боузкова (Чехия, Q) – Саманта Стосур (Австралия, WC) 4:6, 6:2, 6:2
Йоханна Конта (Великобритания) – Слоун Стивенс (США, 3) 6:4, 6:3
Айла Томлянович (Хорватия) – Катерина Синякова (Чехия) 1:6, 6:3, 6:0
Анастасия Севастова (Латвия) – Дарья Гаврилова (Австралия) 6:3, 6:3
Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Потапова (Россия) 6:4, 7:5
Даниэль Коллинс (США) – Петра Квитова (Чехия, 4) 7:6 (6), 5:7 (6), 3:6
Второй круг
Дестани Айава (Австралия, Q) – Наоми Осака (Япония, 2) 3:6, 2:6
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Леся Цуренко (Украина) 4:6, 3:6
Анастасия Севастова (Латвия) – Гарриет Дарт (Великобритания, Q) 6:2, 6:0
Анетт Контавейт (Эстония) – Петра Квитова (Чехия, 4) 7:5, 7:6 (1)
2.01 (07:00) Донна Векич (Хорватия) – Кики Бертенс (Нидерланды, 6)
2.01 (07:30) Мари Боузкова (Чехия, Q) – Каролина Плишкова (Чехия, 5)
2.01 (08:30) Йоханна Конта (Великобритания) – Айла Томлянович (Хорватия)
2.01 (13:30) Элина Свитолина (Украина, 1) – Александра Саснович (Беларусь)
Полная версия правил