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Стаховский проиграл двадцатой ракетке мира на турнире в Дохе

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Лучший украинский теннисист завершил свои выступления в Дохе.
Стаховский проиграл двадцатой ракетке мира на турнире в Дохе

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл в первом же круге турнира в Дохе.

Стаховский успешно прошел в основную сетку через квалификацию, выиграв в двух встречах, но в первом круге его соперником стал 20-я ракетка мира и четвертая ракетка турнира Марко Чеккинатто, одержавший победу над украинцем в двух сетах - 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 23 минуты. За это время Стаховский выполнил 6 эйсов, допустил три двойные ошибки, но не сумел навязать сопернику борьбу на его подачах - у Сергея был лишь один брейк-пойнт в последнем гейме. Чиккинатто его отыграл, а потом с третьей попытки подал на матч. До этого Марко реализовал три из 11 брейк-пойнтов.

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Теги: Сергей Стаховский, теннис
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