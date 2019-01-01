Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене

Первая победа украинских спортсменов в 2019 году.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене.

В матче второго круга украинка обыграла обладательницу wild card Кимберли Биррелл в двух сетах 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Леся выполнил пять подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Тогда как соперница не сделала ни одного эйса и реализовала три из 11 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Цуренко сыграет с победителем поединка между 7-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой и эстонкой Анетт Контавейт.