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Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене

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Первая победа украинских спортсменов в 2019 году.
Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене.

В матче второго круга украинка обыграла обладательницу wild card Кимберли Биррелл в двух сетах 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Леся выполнил пять подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Тогда как соперница не сделала ни одного эйса и реализовала три из 11 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Цуренко сыграет с победителем поединка между 7-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой и эстонкой Анетт Контавейт.

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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