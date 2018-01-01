Определилась первая соперница Свитолиной в Брисбене

Потапова уступила Саснович, не сумев преодолеть первый круг турнира в Брисбене.

Белоруска Александра Саснович обыграла россиянку Анастасию Потапову в первом круге турнира в Брисбене со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

Саснович 8 раз подавала навылет, у нее 6 двойных ошибок и 5 брейков. Потапова выполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Саснович сыграет с Элиной Свитолиной. Они встречались в прошлогоднем финале, и тогда победу одержала украинка со счетом 6:2, 6:1.