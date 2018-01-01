Брисбен: Свитолина выбыла из парного разряда

Украинка в паре с Анастасией Севастовой не смогла пробиться во второй круг.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина в паре с Анастасией Севастовой в двух сетах проиграла матч первого круга парного разряда в австралийском Брисбене.

Элина Свитолина (Украина) / Анастасия Севастова (Латвия) – Эри Ходзуми (Япония) / Алисия Росольска (Польша) – 0:6, 4:6

Украинка продолжит выступления в одиночном разряде.

Напомним, что Свитолина начнет со второго раунда, где будет играть против победительницы пары Александра Саснович (Беларусь) - Анастасия Потапова (Россия).

Кроме Элины в парном разряде также выступает другая украинская теннисистка - Надежда Киченок, которая заявлена в паре с Михаэлой Бузарнеску. Первый поединок они проведут против первых сеяных чешок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.