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Брисбен: Свитолина выбыла из парного разряда

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Украинка в паре с Анастасией Севастовой не смогла пробиться во второй круг.
Элина Свитолина и Анастасия Севастова
Элина Свитолина и Анастасия Севастова
Jimmie 48 Photography

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина в паре с Анастасией Севастовой в двух сетах проиграла матч первого круга парного разряда в австралийском Брисбене.

Элина Свитолина (Украина) / Анастасия Севастова (Латвия) – Эри Ходзуми (Япония) / Алисия Росольска (Польша) – 0:6, 4:6

Украинка продолжит выступления в одиночном разряде.

Напомним, что Свитолина начнет со второго раунда, где будет играть против победительницы пары Александра Саснович (Беларусь) - Анастасия Потапова (Россия).

Кроме Элины в парном разряде также выступает другая украинская теннисистка - Надежда Киченок, которая заявлена в паре с Михаэлой Бузарнеску. Первый поединок они проведут против первых сеяных чешок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Анастасия Севастова
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