Цуренко стартовала на турнире в Брисбене с разгромной победы

В следующем раунде украинка сразится с австралийкой Кимберли Бирелл.

Украинская теннисистка Леся Цуренко разгромила свою соперницу из Румынии Михаэлу Бузэрнеску в рамках первого круга турнира в Брисбене.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:2.

Во время поединка украинка набрала пять брейкпоинтов, при этом ее оппонентка не записала в свой актив ни одного брейкпоинта. Бузэрнеску продолжит выступления в Брисбене в парной сетке совместно с другой украинкой Надеждой Киченок.

Во втором круге Цуренко встретится с 283-й ракеткой мира Кимбрели Бирелл. Представительница Австралии в первом матче одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной.

Напомним, первая ракетка Элина Свитолина начнет выступления на турнире со второго круга.