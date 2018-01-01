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Цуренко стартовала на турнире в Брисбене с разгромной победы

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В следующем раунде украинка сразится с австралийкой Кимберли Бирелл.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко разгромила свою соперницу из Румынии Михаэлу Бузэрнеску в рамках первого круга турнира в Брисбене.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:2.

Во время поединка украинка набрала пять брейкпоинтов, при этом ее оппонентка не записала в свой актив ни одного брейкпоинта. Бузэрнеску продолжит выступления в Брисбене в парной сетке совместно с другой украинкой Надеждой Киченок.

Во втором круге Цуренко встретится с 283-й ракеткой мира Кимбрели Бирелл. Представительница Австралии в первом матче одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной.

Напомним, первая ракетка Элина Свитолина начнет выступления на турнире со второго круга.

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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