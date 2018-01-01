Джокович: Остаться на своем нынешнем уровне будет для меня серьезным испытанием

Серб поделился своими мыслями о дальнейшей карьере.

Первая ракетка мира Новак Джокович порассуждал о том, как будет меняться его карьера в будущем.

“Я бы соврал, если бы сказал, что не хочу выиграть как можно больше “Шлемов”. Это мое стремление, желание и цель. Это как раз те турниры, на которых я хочу показывать свой лучший теннис до конца карьеры, сколько бы она ни длилась.

Сейчас выросло новое поколение игроков. К тому же, Надаль и Федерер по-прежнему играют, Маррей и Вавринка возвращаются. Из молодых самым сильным считаю Зверева. Мужской теннис очень здоров в плане конкуренции, характеров, новых лиц.

Для меня будет серьезным испытанием остаться на таком высоком уровне, как сейчас. Это очень сложно, особенно для семейного человека. В последние пару лет я изменился. Я люблю испытания, потому что они делают тебя сильнее и умнее. Стараюсь принимать все, что встречается в моей жизни, и продолжать работать”,- цитирует серба Sport 360.

Напомним, что на этой неделе Джокович стал победителем турнира в Абу-Даби. А его следующей остановкой в туре станут соревнования в Дохе, куда сумел пробиться и представитель Украины Сергей Стаховский.