Навратилова: Свитолину ждет прорыв на мэйджорах

Легендарная теннисистка считает, что многие недооценивают украинку.

18-кратная победительница турниров серии Большого шлема Мартина Навратилова поделилась своим мнением по поводу формы украинской теннисистки Элины Свитолиной.

“Если Свитолина будет играть так, как на Итоговом турнире в Сингапуре, то сможет преуспеть и на Шлемах. Я думаю, что многие ее недооценивают, но сейчас она в хорошей физической форме и действительно хочет побеждать. Я не удивлюсь, если в 2019 году ее ждет прорыв на мэйджорах“, - цитирует чешку официальный сайт WTA.

Ранее сообщалось, что Свитолина начнет соревнования в Брисбене со второго круга.