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Навратилова: Свитолину ждет прорыв на мэйджорах

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Легендарная теннисистка считает, что многие недооценивают украинку.
Мартина Навратилова
Мартина Навратилова
Getty Images

18-кратная победительница турниров серии Большого шлема Мартина Навратилова поделилась своим мнением по поводу формы украинской теннисистки Элины Свитолиной.

“Если Свитолина будет играть так, как на Итоговом турнире в Сингапуре, то сможет преуспеть и на Шлемах. Я думаю, что многие ее недооценивают, но сейчас она в хорошей физической форме и действительно хочет побеждать. Я не удивлюсь, если в 2019 году ее ждет прорыв на мэйджорах“, - цитирует чешку официальный сайт WTA.

Ранее сообщалось, что Свитолина начнет соревнования в Брисбене со второго круга.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Мартина Навратилова, WTA
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Источник: www.wtatennis.com

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