Стаховский пробился в финал квалификации турнира ATP Tour в Дохе
Украинец был сильнее итальянца Джана Марко Марони.
Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг квалификации турнира ATP Tour 250, который 31 стартует в столице Катара, Дохе.
В первом круге квалификации турнира Qatar ExxonMobil Open Стаховский в двухсетовом поединке выиграл у итальянца Джана Марко Морони со счетом 7:6 (5), 7:5.
Матч продолжался 1 час 37 минут.
Изначально соперником украинца должен был быть швед Элиас Имер, но тот снялся с турнира из-за травмы локтя.
За место в основной сетке турнира Стаховский сыграет с представителем Боснии и Герцеговины Мирзой Базичем.
Ранее сообщалось, что войдет в Совет игроков ATP во второй раз.
Полная версия правил