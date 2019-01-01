Стаховский пробился в финал квалификации турнира ATP Tour в Дохе

Украинец был сильнее итальянца Джана Марко Марони.

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг квалификации турнира ATP Tour 250, который 31 стартует в столице Катара, Дохе.

В первом круге квалификации турнира Qatar ExxonMobil Open Стаховский в двухсетовом поединке выиграл у итальянца Джана Марко Морони со счетом 7:6 (5), 7:5.

Матч продолжался 1 час 37 минут.

Изначально соперником украинца должен был быть швед Элиас Имер, но тот снялся с турнира из-за травмы локтя.

За место в основной сетке турнира Стаховский сыграет с представителем Боснии и Герцеговины Мирзой Базичем.

Ранее сообщалось, что войдет в Совет игроков ATP во второй раз.