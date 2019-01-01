Переключиться на мобильную версию

Стаховский пробился в финал квалификации турнира ATP Tour в Дохе

Комментариев: 0
Украинец был сильнее итальянца Джана Марко Марони.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг квалификации турнира ATP Tour 250, который 31 стартует в столице Катара, Дохе.

В первом круге квалификации турнира Qatar ExxonMobil Open Стаховский в двухсетовом поединке выиграл у итальянца Джана Марко Морони со счетом 7:6 (5), 7:5.

Матч продолжался 1 час 37 минут.

Изначально соперником украинца должен был быть швед Элиас Имер, но тот снялся с турнира из-за травмы локтя.

За место в основной сетке турнира Стаховский сыграет с представителем Боснии и Герцеговины Мирзой Базичем.

Ранее сообщалось, что войдет в Совет игроков ATP во второй раз.

Поделись:
Теги: теннис, Сергей Стаховский, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: btu.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь