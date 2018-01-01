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Брисбен: Цуренко сразится с Бузэрнеску, Свитолина начнет соревнования со второго круга

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Уже 31 декабря начнется основной турнир Brisbane International.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В австралийском Брисбене состоялась жеребьевка основной сетки первого в сезоне женского турнира Brisbane International.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина - прошлогодняя победительница турнира, поэтому как первая сеяная пропустит стартовый раунд соревнований, а во втором круге встретится с Александрой Саснович из Беларуси (WTA 30) или с одной из победительниц квалификации.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко откроет сезон матчем против румынки Михаэлы Бузэрнеску (WTA 24).

Ранее сообщалось, что Марта Костюк, Даяна Ястремская и Катерина Козлова не прошли второй круг квалификации и покинули турнир в Брисбене.

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Теги: теннис, Брисбен, Элина Свитолина, Леся Цуренко, WTA
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