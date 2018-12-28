Свитолина взобралась на самый высокий мост в Брисбене
Украинская теннисистка решила покорить вершину моста Story Bridge.
Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина решила экстремально провести время в австралийском Брисбене.
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Девушка покорила главный мост Брисбена - Story Bridge, построенный в 1940-м году. Высота моста составляет 73 метра, а с 2005 года проводятся соревнования по взбиранию на мост. Также любой турист может попробовать добраться до вершины моста и получить соответствующий сертификат.
"Наш топ взбирается на топ Брисбена", - говорится на официальной страничке турнира в Брисбене в Instagram.
Также Элина Свитолина опубликовала снимки с моста на своей страничке в Instagram.
Ранее Элина Свитолина назвала самый тяжелый матч в 2018 году.
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