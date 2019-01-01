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Свитолина: Я рада вернуться в Брисбен и постараюсь защитить свой титул

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассчитывает начать новый сезон с победы на турнире в Брисбене.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина поделилась мнением о предстоящем турнире WTA в Брисбене, в котором она была триумфатором в прошлом сезоне.

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"Я очень рада вернуться в Брисбен и я постараюсь защитить свой титул. Здесь очень сильный состав участниц, поэтому посмотрим, как все сложится. С нетерпением жду, когда проведу свои первые матчи.

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Очень важно хорошо начать год. Именно поэтому я выбираю Брисбен - мне нравится арена, атмосфера, болельщики потрясающие. Это отличный турнир, чтобы начать сезон", - сказала украинка в интервью австралийскому 9News.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина уже отправилась в Австралию, где выступит на турнире в Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Брисбен, WTA, турнир
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