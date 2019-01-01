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Свитолина: Лучшие игроки всегда находятся под прицелом

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Украинка призналась, что привыкла к давлению.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своих целях.

“Мои главные цели все еще те же - я хочу выиграть турнир Большого шлема и стать первой ракеткой мира. Я преследую эти цели с самого начала моей карьеры и много работаю, чтобы их достигнуть. Мне постоянно приходится справляться с давлением, но к этому я уже привыкла. Мне помогает опыт.

Лучшие игроки всегда находятся под прицелом, любое их действие всегда сопровождается обсуждением, и это очень тяжело. У каждого игрока есть свой путь и свое отношение к спорту. Я считаю, что важно еще и показывать хороший пример для молодых игроков, следовать принципам fair play“, - цитирует украинку Punto de Break.

Напомним, Элина Свитолина завершила подготовку к сезону и начнет выступления на турнире в австралийском Брисбене.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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Источник: www.puntodebreak.com

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