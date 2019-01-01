Свитолина: Лучшие игроки всегда находятся под прицелом

Украинка призналась, что привыкла к давлению.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своих целях.

“Мои главные цели все еще те же - я хочу выиграть турнир Большого шлема и стать первой ракеткой мира. Я преследую эти цели с самого начала моей карьеры и много работаю, чтобы их достигнуть. Мне постоянно приходится справляться с давлением, но к этому я уже привыкла. Мне помогает опыт.

Лучшие игроки всегда находятся под прицелом, любое их действие всегда сопровождается обсуждением, и это очень тяжело. У каждого игрока есть свой путь и свое отношение к спорту. Я считаю, что важно еще и показывать хороший пример для молодых игроков, следовать принципам fair play“, - цитирует украинку Punto de Break.

Напомним, Элина Свитолина завершила подготовку к сезону и начнет выступления на турнире в австралийском Брисбене.