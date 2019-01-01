Козлова прошла первый раунд квалификации в Брисбене
Украинка выиграла у представительницы США.
Украинская теннисистка Катерина Козлова, посеянная в квалификации турнира в Брисбене под седьмым номером, прошла стартовый раунд.
24-летняя Козлова одержала победу над 159-й ракеткой мира американкой Элли Кик 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час и 17 минут.
В первом сете украинке хватило для победы одного брейка, во втором - еще два, при этом на своей подаче Катерина потеряла один гейм.
Следующей соперницей Катерины Козловой станет британка Гарриет Дарт (WTA 149).
Ранее в полуфинал квалификации в Брисбене прошли другие украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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