Козлова прошла первый раунд квалификации в Брисбене

Украинка выиграла у представительницы США.

Украинская теннисистка Катерина Козлова, посеянная в квалификации турнира в Брисбене под седьмым номером, прошла стартовый раунд.

24-летняя Козлова одержала победу над 159-й ракеткой мира американкой Элли Кик 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 17 минут.

В первом сете украинке хватило для победы одного брейка, во втором - еще два, при этом на своей подаче Катерина потеряла один гейм.

Следующей соперницей Катерины Козловой станет британка Гарриет Дарт (WTA 149).

Ранее в полуфинал квалификации в Брисбене прошли другие украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская.