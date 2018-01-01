Ястремская выиграла у Лепченко в квалификации в Брисбене

Украинка в трехсетовом матче победила американку.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла в стартовом матче квалификации турнира в Брисбене американку Варвару Лепченко 3:6, 6:1, 6:4.

Ястремская не лучшим образом начала матч, проиграв первый сет 3:6, но во втором сете украинка выиграла шесть подряд геймов и быстро перевела игру в решающий сет, где после двух отданных подач при счете 0:3 сумела перевернуть игру, сделала три брейка и со второй попытки подала на матч.

В полуфинале квалификации турнира в Брисбене Явстремская сыграет против 144-й ракетки мира, чешки Каролины Муховой.

Ранее в полуфинал квалификации в Брисбене вышла Марта Костюк. Ще одна украинка Екатерина Козлова в квалификации стартует позже.