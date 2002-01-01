Серену Уильямс признали спортсменкой года по версии АР
Теннисистка победила в этой номинации пятый раз.
Американская теннисистка Серена Уильямс выиграла в номинации Спортсменка года по версии международного информационного агентства АР, об этом сообщает apnews.com.
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Уильямс-младшая победила в голосовании и оставила позади четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз и троих других титулованных соперниц.
Итоги голосования по версии АР:
Серена Уильямс (теннис);
Симона Байлз (спортивная гимнастика);
Арике Огунбовале (баскетбол);
Хлоя Ким (сноубординг);
Кэти Ледеки (плавание).
Уильямс-младшая побеждала в этой номинации в 2002, 2009, 2013 и 2015 годах.
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