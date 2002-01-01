Серену Уильямс признали спортсменкой года по версии АР

Теннисистка победила в этой номинации пятый раз.

Американская теннисистка Серена Уильямс выиграла в номинации Спортсменка года по версии международного информационного агентства АР, об этом сообщает apnews.com.

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Уильямс-младшая победила в голосовании и оставила позади четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз и троих других титулованных соперниц.

Итоги голосования по версии АР:

Серена Уильямс (теннис);

Симона Байлз (спортивная гимнастика);

Арике Огунбовале (баскетбол);

Хлоя Ким (сноубординг);

Кэти Ледеки (плавание).

Уильямс-младшая побеждала в этой номинации в 2002, 2009, 2013 и 2015 годах.