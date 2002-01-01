Переключиться на мобильную версию

Серену Уильямс признали спортсменкой года по версии АР

Комментариев: 0
Теннисистка победила в этой номинации пятый раз.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Американская теннисистка Серена Уильямс выиграла в номинации Спортсменка года по версии международного информационного агентства АР, об этом сообщает apnews.com.

Читай также: Серена Уильямс: Я слишком часто сдаю тесты на допинг

Уильямс-младшая победила в голосовании и оставила позади четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз и троих других титулованных соперниц.

Итоги голосования по версии АР:

Серена Уильямс (теннис);
Симона Байлз (спортивная гимнастика);
Арике Огунбовале (баскетбол);
Хлоя Ким (сноубординг);
Кэти Ледеки (плавание).

Уильямс-младшая побеждала в этой номинации в 2002, 2009, 2013 и 2015 годах.

Поделись:
Теги: теннис, Серена Уильямс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: apnews.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь