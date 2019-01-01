Маррей: Бедро по-прежнему болит, но мне нужно провести несколько матчей

Британец признался, что не восстановился полностью.

Победитель трех турниров Большого шлема Энди Маррей рассказал, что перед стартом нового сезона его все еще беспокоят боли в бедре.

"Бедро по-прежнему беспокоит меня. Оно болит, но мне необходимо провести несколько матчей, чтобы оценить свое самочувствие. Сыграть три, четыре, пять матчей подряд - это будет более показательно, чем результаты на тренировках.

В прошлом сезоне в Брисбене мне было чень тяжело, я очень много боролся. Сейчас я чувствую себя лучше, чем год назад, и лучше, чем несколько месяцев назад", - цитирует Маррея Courier Mail.

Ранее стали известны имена соперниц украинских теннисисток в квалификации турнира в Брисбене.