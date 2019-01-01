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Маррей: Бедро по-прежнему болит, но мне нужно провести несколько матчей

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Британец признался, что не восстановился полностью.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Победитель трех турниров Большого шлема Энди Маррей рассказал, что перед стартом нового сезона его все еще беспокоят боли в бедре.

"Бедро по-прежнему беспокоит меня. Оно болит, но мне необходимо провести несколько матчей, чтобы оценить свое самочувствие. Сыграть три, четыре, пять матчей подряд - это будет более показательно, чем результаты на тренировках.

В прошлом сезоне в Брисбене мне было чень тяжело, я очень много боролся. Сейчас я чувствую себя лучше, чем год назад, и лучше, чем несколько месяцев назад", - цитирует Маррея Courier Mail.

Ранее стали известны имена соперниц украинских теннисисток в квалификации турнира в Брисбене.

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Теги: теннис, Энди Маррей
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