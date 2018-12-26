Свитолина отправилась в Австралию

Первая ракетка Украины начнет новый сезон турниром в Брисбене.

Элина Свитолина на турнире в Брисбене Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вылетела в Австралию, где будет принимать участие как минимум в двух турнирах.

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Украинка попытается защитить титул в Брисбене, а после этого выступит в Мельбурне на Australian Open.

“Готова снова двигаться, впереди долгое и восхитительное путешествие. Увидимся в Австралии“, – написала Элина на своей страничке в Instagram.

К слову, в самолете с ней летел швейцарский теннисист Стэн Вавринка, которого Свитолина назвала “фотобомбой“.

Напомним, в минувшем сезоне первая ракетка Украины выиграла соревнования в Брисбене, обыграв в финале Александру Саснович (6:2, 6:1). На Открытом чемпионате Австралии Свитолина дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина завершила подготовку к новому сезону.