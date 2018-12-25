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Свитолина похвасталась праздничным нарядом, в котором отмечает Рождество

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Первая ракетка Украины поздравила фанатов с Рождеством.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Четвертая ракетка мира и первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила своих подписчиков в Instagram с католическим Рождеством.

Теннисистка опубликовала фото в праздничном наряде на фоне елки, и написала под публикацией: “Мир, любовь, радость“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEACE ✨ LOVE ✨ JOY ✨🎅🏼🎄🎁

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Отметим, что образ на праздник Элина выбрала из коллекции украинского дизайнера Лилии Пустовит. К слову, ранее спортсменка уже демонстрировала свой костюм от Пустовит.

Ранее с Рождеством поздравил поклонников украинский боксер Василий Ломаченко и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Также внимание фанатам уделили Криштиану Роналду и Лионель Месси.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, фото, Рождество, праздник, Лилия Пустовит, Instagram
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