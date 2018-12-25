Свитолина похвасталась праздничным нарядом, в котором отмечает Рождество

Первая ракетка Украины поздравила фанатов с Рождеством.

Четвертая ракетка мира и первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила своих подписчиков в Instagram с католическим Рождеством.

Теннисистка опубликовала фото в праздничном наряде на фоне елки, и написала под публикацией: “Мир, любовь, радость“.

Отметим, что образ на праздник Элина выбрала из коллекции украинского дизайнера Лилии Пустовит. К слову, ранее спортсменка уже демонстрировала свой костюм от Пустовит.

Ранее с Рождеством поздравил поклонников украинский боксер Василий Ломаченко и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Также внимание фанатам уделили Криштиану Роналду и Лионель Месси.