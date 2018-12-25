Свитолина похвасталась праздничным нарядом, в котором отмечает Рождество
Первая ракетка Украины поздравила фанатов с Рождеством.
Четвертая ракетка мира и первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила своих подписчиков в Instagram с католическим Рождеством.
Теннисистка опубликовала фото в праздничном наряде на фоне елки, и написала под публикацией: “Мир, любовь, радость“.
Отметим, что образ на праздник Элина выбрала из коллекции украинского дизайнера Лилии Пустовит. К слову, ранее спортсменка уже демонстрировала свой костюм от Пустовит.
Ранее с Рождеством поздравил поклонников украинский боксер Василий Ломаченко и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.
Также внимание фанатам уделили Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Полная версия правил