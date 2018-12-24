Переключиться на мобильную версию

Свитолина показала, как развлекается во время тяжелых тренировок в зале

Комментариев: 0
Элина Свитолина отвлекается на танцы.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Первая ракетка Украины готовится к новому сезону и занимается в тренажерном зале, о чем постоянно рассказывает своим подписчикам в Instagram.

Читай также: Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции

Во время тяжелых тренировок спортсменка развлекает себя танцами, чтобы настроиться на тяжелую работу.

"Последний финальный рывок перед пищевой комой. Рождество!", - написала Элина под видео.

Ранее Элина Свитолина назвала самый тяжелый матч в 2018 году.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, видео, тренировка, Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь