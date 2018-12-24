Свитолина показала, как развлекается во время тяжелых тренировок в зале

Элина Свитолина отвлекается на танцы.

Первая ракетка Украины готовится к новому сезону и занимается в тренажерном зале, о чем постоянно рассказывает своим подписчикам в Instagram.

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Во время тяжелых тренировок спортсменка развлекает себя танцами, чтобы настроиться на тяжелую работу.

"Последний финальный рывок перед пищевой комой. Рождество!", - написала Элина под видео.

Ранее Элина Свитолина назвала самый тяжелый матч в 2018 году.