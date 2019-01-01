Свитолина: в Украине много всего, что ставит спорт на задний план

Элина рассказала, что, по ее мнению, больше всего тревожит украинцев.

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина полагает, что современные события в Украине отодвигают спорт на задний план, а также то, что люди слишком много внимания уделяют политике.

“Политика всегда будет важной составляющей в жизни. Ежедневно приходят плохие новости. Это очень сложно, особенно для детей и будущего. Украинцам тяжело сконцентрироваться на чем-то другом, кроме политики. Но я всегда говорю, что, если постоянно на сто процентов будет делать свою работу, все будет хорошо.

Поездка в Киев? Я даже не понимала, что столько болельщиков в Киеве следят за теннисом и моими успехами. Неделя в Киеве была невероятной. Я осознала, насколько важен мой вклад в развитие спорта в Украине. Сейчас в нашем государстве происходит много всего, что отодвигает спорт на задний план“, - приводит слова теннисистки WTA.

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