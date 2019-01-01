Ястремская: Надеюсь, пробьюсь в топ-20 и смогу проявить себя на Больших Шлемах

Перспективная украинская теннисистка рассказала о своих планах на 2019 год.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская пообщалась с пресс-службой WTA в преддверии нового сезона.

"На 2018 год я ставила себе цель войти в топ-50. Несмотря на то, что я на 58-м месте в рейтинге, я все равно очень довольна. Горжусь, что смогла проявить себя к концу сезона. В начале года мои эмоции были нестабильными, но сейчас я более спокойна, я работаю все больше и больше. Я испытываю этот голод и хочу пробиться еще дальше! Во всех компонентах игры я смогла немного улучшить свои показатели. Также я очень счастлива, что смогла совладать с собой и в каких-то личных моментах.



В этом году все юниорки моего поколения показали себя. Это было отличное соревнование! В Гонконге для меня самым тяжелым психологически оказался первый круг. Но и финал также был трудным, потому что я понимала, что теперь у меня есть прекрасный шанс выиграть свой первый титул WTA. Когда мы с мамой летели в Люксембург, я спросила: "Мама, я и вправду выиграла?". Я не могла понять, почему я этого не ощущала, ведь я только что завоевала титул. Просто я уже была настолько сфокусирована на следующем турнире. Оглядываясь назад, я вспоминаю, сколько было замечательных моментов с болельщиками, например, когда после матчей я не могла понять, в какой сектор стадиона хочу отправить мяч с автографом. Я бы хотела каждому дать такой мяч!



Так что, следующий год обещает быть очень интересным. Сейчас все легче спланировать, у меня есть возможности выступать на самых лучших турнирах. Больше всего мне нравится, насколько там все четко и ясно организовано. Атмосфера становится еще более классной на соревнованиях, если ты - топ-игрок. Моя команда готова к 2019 году. Я надеюсь, что смогу совершенствоваться и дальше, продолжу увеличивать свой опыт, пробьюсь в топ-20 и смогу проявить себя на Больших Шлемах", - заявила Ястремская.