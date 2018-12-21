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Надаль пожертвовал крупную сумму денег пострадавшим во время наводнения на Мальорке

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Теннисист решил помочь жертвам наводнения.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль решил помочь пострадавшим во время октябрьского наводнения на его родной Мальорке.

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Матеу Пуигроса, мэра самого пострадавшего города Сан-Лоренсо, спортсмен пожертвовал 1 миллион евро. Отметим, что в результате наводнения погибло 13 человек, среди которых оказался двоюродный брат лучшего друга Надаля.

Ранее Надаль провел благотворительный турнир по гольфу Olazábal & Nadal Invitational, где также были собраны деньги для пострадавших от наводнения.

Напомним, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль лично устранял последствия наводнения на Мальорке.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, наводнение, Мальорка, благотворительность
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