Надаль пожертвовал крупную сумму денег пострадавшим во время наводнения на Мальорке

Теннисист решил помочь жертвам наводнения.

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль решил помочь пострадавшим во время октябрьского наводнения на его родной Мальорке.

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Матеу Пуигроса, мэра самого пострадавшего города Сан-Лоренсо, спортсмен пожертвовал 1 миллион евро. Отметим, что в результате наводнения погибло 13 человек, среди которых оказался двоюродный брат лучшего друга Надаля.

Ранее Надаль провел благотворительный турнир по гольфу Olazábal & Nadal Invitational, где также были собраны деньги для пострадавших от наводнения.

Напомним, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль лично устранял последствия наводнения на Мальорке.