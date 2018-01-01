Шарапова стала героиней видео на популярную песню Spice Girls

Известная теннисистка вместе с другими девушками снялась в видео на одну из самых популярных песен Spice Girls.

Российская теннисистка Мария Шарапова стала участницей кавер-версии видео к одному из главных хитов группы Spice Girls - Wannabe.

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Мария вместе с девушками со страниц журнала Vogue, таких как польская модель Магдалена Фраковяк и американская бизнесвумен Оливия Палермо, стали главными героянями видео.

“Да, записывать это видео было немного неловко, но вот оно. Немного Spice Girls в начале дня“, - написала Шарапова в своем Twitter, поделившись видео.

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