Переключиться на мобильную версию

Шарапова стала героиней видео на популярную песню Spice Girls

Комментариев: 0
Известная теннисистка вместе с другими девушками снялась в видео на одну из самых популярных песен Spice Girls.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
instagram.com/mariasharapova/

Российская теннисистка Мария Шарапова стала участницей кавер-версии видео к одному из главных хитов группы Spice Girls - Wannabe.

Читай также: Милевский отправился в ОАЭ, где поужинал с сексуальной моделью

Мария вместе с девушками со страниц журнала Vogue, таких как польская модель Магдалена Фраковяк и американская бизнесвумен Оливия Палермо, стали главными героянями видео.

“Да, записывать это видео было немного неловко, но вот оно. Немного Spice Girls в начале дня“, - написала Шарапова в своем Twitter, поделившись видео.

Ранее сообщалось, что юный игрок Шахтера учил Мисс Украину набивать ногой мяч.

Поделись:
Теги: Мария Шарапова, теннис, видео, прикол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь