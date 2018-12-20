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Стаховский войдет в Совет игроков ATP во второй раз

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Украинец уже занимал эту должность с 2012 по 2018 гг.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский во второй раз станет членом Совета игроков ATP-тура (ATP Player Council), сообщает btu.org.ua.

Он заменит на этой должности теннисиста Стефано Травалью. Накануне итальянец решил покинуть организацию по собственному желанию.

Украинский теннисист вернется в совет по просьбе других членов этой структуры.

Собрание по поводу обновления состава Совета игроков ATP состоялось летом этого года.

Кроме Травальи тогда членами Совета стали Вашек Поспишил (Канада), Джейми Маррей (Великобритания), Робин Хаасе (Нидерланды), Кевин Андерсон (ЮАР), Джон Изнер (США), Сэм Куэрри (США), Йен-Сун Лю (Тайвань), Бруно Суарес (Бразилия) и Новак Джокович (Сербия).

Стаховский уже занимал эту должность с 2012 по 2018 года.

В данный момент 32-летний украинский теннисист занимает 135 строчку рейтинга ATP.

Ранее сообщалось, что Стаховский испытал себя, сыграв в футбол.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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Источник: btu.org.ua

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