Ястремская заявилась на турнир WTA в Таиланде
На данный момент украинка является 9-ой сеянной.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская выступит на турнире в Хуахине (Таиланд).
Турнир серии WTA International пройдет на хардовом покрытии с 28 января по 3 февраля 2019 года. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.
На данный момент украинка теннисистка имеет 9-й рейтинг среди всех участниц основной сетки, сообщает WTA Entry List.
🗓️ #ThailandOpen Entry List— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) 18 декабря 2018 г.
🔝 Players
.@GarbiMuguruza @MikiBuzarnescu @ppauline86 @zhangshuai121 @D_Yastremska pic.twitter.com/ZixjJCDYYY
Первой сеянной является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая занимает 18-е место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что Ястремская стала лучшей молодой теннисисткой по версии WTA.
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