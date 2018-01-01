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Ястремская заявилась на турнир WTA в Таиланде

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На данный момент украинка является 9-ой сеянной.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Jimmie48 Photography

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская выступит на турнире в Хуахине (Таиланд).

Турнир серии WTA International пройдет на хардовом покрытии с 28 января по 3 февраля 2019 года. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

На данный момент украинка теннисистка имеет 9-й рейтинг среди всех участниц основной сетки, сообщает WTA Entry List.

Первой сеянной является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая занимает 18-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Ястремская стала лучшей молодой теннисисткой по версии WTA.

 

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, WTA
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Источник: twitter.com

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