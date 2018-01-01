Переключиться на мобильную версию

Федерер: В последние годы теннис изменился

Комментариев: 0
Швейцарец отметил, что ритм в игре стал значительно выше.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
express.co.uk

Третья ракетка мира Роджер Федерер считает, что теннис в последние годы потерпел изменения.

Читай также: Федерер - самый возрастной игрок в топ-100 ATP

"Теннис стал более затратным с точки зрения физики. Раньше общий темп игры менялся от низкого к среднему и наоборот - лишь в редких случаях он был высоким. Теперь же скорости обычно либо средние, либо высокие. Ритм стал значительно выше в последние годы. 

Раньше тратилось меньше энергии, так как многие розыгрыши сводились к подаче и выходу к сетке. Сейчас мало кто играет в таком стиле - большинство действовует на задней линии, а это забирает много сил. Теннис стал совсем другим", - цитирует Федерера Tennis World USA.

Поделись:
Теги: теннис, Роджер Федерер, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Tennis World USA

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь