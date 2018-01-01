Федерер: В последние годы теннис изменился

Швейцарец отметил, что ритм в игре стал значительно выше.

Третья ракетка мира Роджер Федерер считает, что теннис в последние годы потерпел изменения.

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"Теннис стал более затратным с точки зрения физики. Раньше общий темп игры менялся от низкого к среднему и наоборот - лишь в редких случаях он был высоким. Теперь же скорости обычно либо средние, либо высокие. Ритм стал значительно выше в последние годы.



Раньше тратилось меньше энергии, так как многие розыгрыши сводились к подаче и выходу к сетке. Сейчас мало кто играет в таком стиле - большинство действовует на задней линии, а это забирает много сил. Теннис стал совсем другим", - цитирует Федерера Tennis World USA.