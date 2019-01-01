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Серена Уильямс: Никогда бы не подумала, что буду играть в 37 лет

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Американская теннисистка сказала, что слишком любит теннис.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
time.com

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своих мыслях относительно завершения спортивной карьеры в прошлом.

“Я никогда не видела себя играющей до 37 лет и была уверена, что перестану выступать намного раньше, и начну заниматься другими делами. Но так получилось, что я люблю играть, люблю соревноваться. Мне нравится теннис, и это не в моих силах от него отречься“, - цититрует Серену Tennis World USA.

Ранее Уильямс призналась, что спортсменам тяжело заводить друзей.

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Теги: теннис, Серена Уильямc
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Источник: Tennis World USA

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