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Серена Уильямс: Спортсменам тяжело заводить друзей

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Американка заявила, что со всеми находит общий язык.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что профессиональным спортсменам тяжело заводить дружеские отношения.

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“Очень сложно воспринимать кого-то своим хорошим другом, когда ты привыкла к конкуренции. Но я со всеми нахожу общий язык. Уважаю людей не только на корте, но и за его пределами.

Действительно, у нет никаких проблем. Я не пытаюсь хитрить, что-то придумывать, ничего не прячу“,  - цитирует Уильямс Tennis World USA.

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Теги: теннис, Серена Уильямc
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Источник: Tennis World USA

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