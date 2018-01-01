Серена Уильямс: Спортсменам тяжело заводить друзей

Американка заявила, что со всеми находит общий язык.

Американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что профессиональным спортсменам тяжело заводить дружеские отношения.

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“Очень сложно воспринимать кого-то своим хорошим другом, когда ты привыкла к конкуренции. Но я со всеми нахожу общий язык. Уважаю людей не только на корте, но и за его пределами.

Действительно, у нет никаких проблем. Я не пытаюсь хитрить, что-то придумывать, ничего не прячу“, - цитирует Уильямс Tennis World USA.