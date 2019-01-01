Надаль впервые после операции провел тренировку

Испанец готовится к возвращению на корт.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел свою первую тренировку после операции на голеностопе, во время которой ему удалили инородное тело.

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Именитый спортсмен готовится к новому сезону на территории собственной академии на Мальорке. Фотографией с тренировки Рафа поделился на страничке в Twitter. “Тренировка, практика“, - написал Надаль под публикацией.

Напомним, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль собирается вернуться на корт в конце декабря во время выставочного турнира в Абу-Даби.