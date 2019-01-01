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Свитолина: Я счастлива вернуться в Кан

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Украинская теннисистка прокомментировала свой выход в финал турнира в Кане.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина поделилась своими эмоциями от победы в полуфинальном матча на выставочном турнире в Кане.

“Для меня это был первый матч после Сингапура. Быть здесь - для меня особенный опыт, я очень счастлива вернуться. Это был хороший матч, я была приятно удивлена, потому что у Манон Леонар есть отличные удары. Французские теннисисты играют очень хорошо, она это доказала“, - цитирует украинку btu.org.ua.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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Источник: btu.org.ua

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