Свитолина вышла в финал турнира во Франции

Первая ракетка Украины в двухсетовом поединке победила представительницу Франции.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина второй год подряд вышла в финал выставочного турнира во французском Кане.

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На соревнованиях во Франции принимают участие четыре теннисистки. В полуфинале украинская теннисистка обыграла француженку Манон Леонар - 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

👏 Ça n’aura pas été si simple pour @ElinaSvitolina face à Manon Léonard qui a fait forte impression au @ZenithCaen (6/3 - 6/4)#OpenCaen 🎾 pic.twitter.com/RvvMoLTQbb — Open de Caen (@OpenCaen) 9 декабря 2018 г.

В финале Свитолина сыграет против победительницы пары Александра Саснович - Элица Костова.