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Свитолина вышла в финал турнира во Франции

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Первая ракетка Украины в двухсетовом поединке победила представительницу Франции.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина второй год подряд вышла в финал выставочного турнира во французском Кане.

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На соревнованиях во Франции принимают участие четыре теннисистки. В полуфинале украинская теннисистка обыграла француженку Манон Леонар - 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

В финале Свитолина сыграет против победительницы пары Александра Саснович - Элица Костова.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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