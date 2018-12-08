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Свитолина: Мне не нравится жить и работать в Америке

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Первая ракетка Украины предпочитает Европу.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей жизни за границей.

“Очень дорого содержать арендованную квартиру за границей. Лондон - вообще один из самых дорогих городов для аренды. Есть еще Нью-Йорк - на Манхэттене, но и тут тяжело.

В Нью-Йорке пока не планирую покупать квартиру. Мне интересна Америка, но я не вижу себя там. Мне не нравится там жить и работать. Но взгляды меняются, может в будущем и перееду туда. Но Европа мне гораздо ближе. Путешествовать я люблю, но в основном езжу по работе. Поэтому жить в центре Европы - для меня идеально. Из Лондона можно долететь куда угодно, много прямых рейсов“, - рассказала Свитолина Youtube-каналу Зе Интервьюер.

Недавно теннисистка рассказала, что часто подвергается критике от фанатов.

Ранее Свитолина показала, как готовится к новому сезону, а также высказалась насчет военного положения в Украине.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, WTA
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
GreenPeace!    08.12.2018, 13:19
Оценка:  0
GreenPeace!
Все нормальные люди покидают Украину,ечли есть возможность.
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