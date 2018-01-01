Четыре украинские теннисистки попали в основную сетку Australian Open

Организаторы турнира в Мельбурне сообщили, что все сильнейшие спортсмены подтвердили свое участие.

С 14 по 27 января 2019 года в Мельбурне пройдет Открытый чемпионат Австралии. Официальный сайт Australian Open сообщает, что все теннисисты и теннисистки из топ-100 подтвердили свое участие в турнире Большого шлема.

Исключение составила только представительница Польши Агнешка Радваньская (74-я строчка), которая объявила о завершении карьеры. Три теннисистки сыграют в Мельбурне по защищенному рейтингу: швейцарка Тимя Бачински (23), немка Лаура Зигемунд (32) и американка Бетани Маттек-Сэндс (90).

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Украину на первом турнире Большого шлема в новом сезоне представят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова. Остальным спортсменкам придется пробиваться через квалификацию.

В альтернативном списке на попадание в основу, который через две недели станет заявочным листом в квалификацию, находятся еще четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.

У мужчин по защищенного рейтингу сыграют Энди Мюррей (2), Янко Типсаревич (88) и Стив Дарсис (90). Украинцы - Сергей Стаховский, Александр Долгополов и Илья Марченко, попали в альтернативный список.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как готовится к новому сезону, а также рассказала, кто из мира тенниса вдохновляет ее на новые победы.