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Ястремская - лучшая молодая теннисистка по версии WTA

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Украинка возглавила рейтинг среди теннисисток до 20 лет.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
instagram.com/dayana_yastremskay/

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала лучшей молодой теннисисткой в мире.

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Как сообщает официальный сайт WTA, 18-летняя спортсменка возглавила рейтинг среди спортсменок до 20 лет. Также в рейтинг попала еще одна украинка - Марта Костюк, которая заняла 7-ю строчку.

Отметим, что в этом году Ястремская одержала свою первую победу на турнире серии мастерс, который проходил в Гонконге.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская обновила личный рекорд, заняв 58-е место в рейтинге WTA.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, рейтинг, WTA
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