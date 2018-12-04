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Федерер установил уникальный рекорд

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Швейцарец стал первым теннисистом в истории, кому удалось провести 1000 недель в топ-100.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер установил рекорд АТP. 37-летний спортсмен, завершивший сезон 2018 года в первой тройке рейтинга ATP, стал первым теннисистом в истории, кому удалось непрерывно провести 1000 недель в топ-100, сообщает GoTennis.

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Федерер вошел в первую сотню лучших теннисистов в октябре 1999 года и с тех пор не покидал ее. 

Никто из преследователей швейцарца в этом списке не провел и 900 недель подряд в первой сотне. Второе и третье места по этому показателю занимают испанцы Фелисиано Лопес (857 недель) и Рафаэль Надаль (816 недель).

 

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Теги: теннис, ATP, Роджер Федерер
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Источник: www.gotennis.ru

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Sirko_1111    04.12.2018, 15:40
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