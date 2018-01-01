Переключиться на мобильную версию

Свитолина претендует на звание любимой теннисистки болельщиков по версии WTA

Комментариев: 0
Теннисистка будет бороться за награду второй год подряд.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй год подряд номинирована на звание самой любимой теннисистки болельщиков, сообщает пресс-служба WTA.

В номинации Fan Favorite Award, кроме украинки, представлены еще 25 теннисисток. Проголосовать за Элину можно здесь.

Победительницей награды в прошлом году была румынка Симона Халеп. До этого шесть раз подряд любимицей болельщиков признавали Агнешку Радваньску, которая в этом сезоне завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: wtatennis.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь