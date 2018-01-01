Свитолина претендует на звание любимой теннисистки болельщиков по версии WTA
Теннисистка будет бороться за награду второй год подряд.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй год подряд номинирована на звание самой любимой теннисистки болельщиков, сообщает пресс-служба WTA.
В номинации Fan Favorite Award, кроме украинки, представлены еще 25 теннисисток. Проголосовать за Элину можно здесь.
Победительницей награды в прошлом году была румынка Симона Халеп. До этого шесть раз подряд любимицей болельщиков признавали Агнешку Радваньску, которая в этом сезоне завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.
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