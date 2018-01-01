Украинка Снигур вышла в финал турнира ITF в Турции

В финале теннисистка встретится с представительницей Финляндии.

В полуфинале турнира серии ITF в Турции представительница Украины Дарья Снигур в тяжелом трехсетовом матче обыграла румынку Джорджию Андрею Крэчун (7:5, 6:7, 6:3).

Победная серия Снигур составляет уже 14 матчей.

В ноябре 16-летняя украинская теннисистка выиграла здесь, в Анталии, свой первый профессиональный титул, а в понедельник будет бороться за еще один.

В финале турнира Дарья Снигур сыграет с теннисисткой из Финляндии Оона Орпаной.