Свитолина ответила критикам

Украинка попросила фанатов о поддержке.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина не понимает болельщиков, которые делают выводы о ее форме по фотографиям в социальных сетях.

“Я часто сталкиваюсь с критикой болельщиков. Это нормально, потому что я известная личность. Но я не могу выигрывать все матчи в сезоне. Есть люди, которые фокусируют внимание только на моих фото в социальных сетях.

Но меня это совсем не беспокоит, наоборот, я получаю от этого удовольствие. Очень странно, когда люди думают, что я недостаточно тренируюсь лишь потому, что они этого не видят. Я бы хотела сказать им следующее: просто поддерживайте меня“, - цитирует украинку Tennis World USA.

Ранее Свитолина рассказала, кто в теннисе ее вдохновляет в теннисе.