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Свитолина ответила критикам

Комментариев: 2
Украинка попросила фанатов о поддержке.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина не понимает болельщиков, которые делают выводы о ее форме по фотографиям в социальных сетях.

“Я часто сталкиваюсь с критикой болельщиков. Это нормально, потому что я известная личность. Но я не могу выигрывать все матчи в сезоне. Есть люди, которые фокусируют внимание только на моих фото в социальных сетях.

Но меня это совсем не беспокоит, наоборот, я получаю от этого удовольствие. Очень странно, когда люди думают, что я недостаточно тренируюсь лишь потому, что они этого не видят. Я бы хотела сказать им следующее: просто поддерживайте меня“, - цитирует украинку Tennis World USA.

Ранее Свитолина рассказала, кто в теннисе ее вдохновляет в теннисе.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA
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Источник: Tennis World USA

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Комментариев (2)
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АБАМЧУК    01.12.2018, 00:13
Оценка:  0
АБАМЧУК
мои коричнивие яица как раз ее к лицу
Предаторр    30.11.2018, 23:19
Оценка:  +1
Предаторр
Ответила?А во рту не заметила?
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