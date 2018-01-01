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Свитолина рассказала о том, кто ее вдохновляет в теннисе

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Украинская теннисистка назвала имя своего кумира в детстве.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, у кого из соперниц она черпает вдохновение.

“Меня вдохновляют сестры Уильямс. Замечательно видеть то, что они делают, видеть то, как они работают и как соревнуются. Они очень сильны. Я очень рада быть частью тенниса именно в это время, рада играть против них и для меня это особенные момент.

В детстве одним из моих кумиров был Андре Агасси. Я очень рада, что в прошлом году смогла встретиться с ним, это было очень интересно“ - цитирует украинскую теннисистку CNN.

Ранее Элина опубликовала фото с юным форвардом ПСЖ.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Сестры Уильямс, Андре Агасси
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Источник: CNN.com

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