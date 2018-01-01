Свитолина рассказала о том, кто ее вдохновляет в теннисе
Украинская теннисистка назвала имя своего кумира в детстве.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, у кого из соперниц она черпает вдохновение.
“Меня вдохновляют сестры Уильямс. Замечательно видеть то, что они делают, видеть то, как они работают и как соревнуются. Они очень сильны. Я очень рада быть частью тенниса именно в это время, рада играть против них и для меня это особенные момент.
В детстве одним из моих кумиров был Андре Агасси. Я очень рада, что в прошлом году смогла встретиться с ним, это было очень интересно“ - цитирует украинскую теннисистку CNN.
Ранее Элина опубликовала фото с юным форвардом ПСЖ.
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