Свитолина рассказала о том, кто ее вдохновляет в теннисе

Украинская теннисистка назвала имя своего кумира в детстве.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, у кого из соперниц она черпает вдохновение.

“Меня вдохновляют сестры Уильямс. Замечательно видеть то, что они делают, видеть то, как они работают и как соревнуются. Они очень сильны. Я очень рада быть частью тенниса именно в это время, рада играть против них и для меня это особенные момент.

В детстве одним из моих кумиров был Андре Агасси. Я очень рада, что в прошлом году смогла встретиться с ним, это было очень интересно“ - цитирует украинскую теннисистку CNN.

Ранее Элина опубликовала фото с юным форвардом ПСЖ.