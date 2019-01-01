Свитолина опубликовала фото с юным форвардом ПСЖ
В Амстердаме состоялось мероприятие известного бренда спортивной одежды Nike, который является спонсором многих именитых спортсменов, выступающих в футболе, боксе, теннисе, легкой атлетике и других видах спорта.
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Участие в шоу приняла первая ракетка Украины Элина Свитлина, о чем она рассказала своим поклонникам в Instagram. Теннисистка опубликовала фото с юным форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе, а также британским легкоатлетом сэром Мо Фарой.
Фотографиями с мероприятия поделились и другие участники. Олимпийский чемпион Мо Фара опубликовал позитивное фото со звездами мирового спорта в своих соцсетях.
На своей страничке в Instagram снимком поделилась и Зейна Нассар - чемпионка Германии по боксу.
Ранее сообщалось, что четвертая ракетка мира Элина Свитолина похвасталась фотографией с именитым британским боксером Энтони Джошуа.
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