Бушар нашла хвост русалки и устроила с ним фотосессию

Канадская теннисистка весело проводит отпуск.

Теннисистка из Канады Эжени Бушар проводит свой отпуск на острове Некер. Спортсменка весело проводит время, о чем рассказывает своим подписчикам в Instagram.

"Нашла на земле хвост русалки... Не знаю, что с ней случилось, но мне пришлось устроить фотосессию", – рассказала девушка в соцсетях.

"Это так трудно плавать с этим хвостом", - добавила Эжени и опубликовала видео.

Ранее сообщалось, что канадская теннисистка Эжени Бушар порадовала фанатов горячей фотографией.