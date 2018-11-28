Бушар нашла хвост русалки и устроила с ним фотосессию
Канадская теннисистка весело проводит отпуск.
Теннисистка из Канады Эжени Бушар проводит свой отпуск на острове Некер. Спортсменка весело проводит время, о чем рассказывает своим подписчикам в Instagram.
"Нашла на земле хвост русалки... Не знаю, что с ней случилось, но мне пришлось устроить фотосессию", – рассказала девушка в соцсетях.
"Это так трудно плавать с этим хвостом", - добавила Эжени и опубликовала видео.
Ранее сообщалось, что канадская теннисистка Эжени Бушар порадовала фанатов горячей фотографией.
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