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Бушар нашла хвост русалки и устроила с ним фотосессию

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Канадская теннисистка весело проводит отпуск.
Эжени Бушар
Эжени Бушар
instagram.com/geniebouchard/

Теннисистка из Канады Эжени Бушар проводит свой отпуск на острове Некер. Спортсменка весело проводит время, о чем рассказывает своим подписчикам в Instagram.

"Нашла на земле хвост русалки... Не знаю, что с ней случилось, но мне пришлось устроить фотосессию", – рассказала девушка в соцсетях.

"Это так трудно плавать с этим хвостом", - добавила Эжени и опубликовала видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was SO hard to swim in this thing 🤣🧜🏼‍♀️

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

Ранее сообщалось, что канадская теннисистка Эжени Бушар порадовала фанатов горячей фотографией.

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Теги: теннис, Эжени Бушар, фото, видео, Instagram, отпуск
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