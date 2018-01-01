Как Свитолина выиграла Итоговый турнир: роскошный ролик о триумфе украинки в Сингапуре

Женская теннисная ассоциация показала путь Элины Свитолиной к победе на Итоговом турнире в Сингапуре.

Элина Свитолина Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила видеосюжет о том, как первая ракетка Украины Элина Свитолина стала триумфатором Итогового турнира в Сингапуре.

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Наша спортсменка не потерпела ни одного поражения на Итоговом турнире, обыграв в групповом раунде датчанку Каролин Возняцки и двух чешек - Каролину Плишкову и Петру Квитову.

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В полуфинале украинка оказалась сильнее Кики Бертенс из Нидерландов, а в финале разделалась с американкой Слоан Стивенс и впервые в карьере выиграла Итоговый турнир.

Благодаря фееричной победе в Сингапуре Элина Свитолина завершила сезон на четвертой строчке мирового рейтинга WTA.

Ранее сообщалось, что теннисистка Элина Свитолина призвала поддержать Украину.