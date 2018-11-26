Стаховский испытал себя, сыграв в футбол
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский решил немного отдохнуть от тенниса и поиграть в футбол.
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"Пускай начнется предсезонка! Первый матч за ФК ФуЗаТе против ФК Фантазисты. Мы сыграли вничью и это очень положительный результат. Спасибо за форму и организацию поединка", - написал теннисист в своем Instagram.
And so let the preseason start ! First match for FC FuZaTe vs @fc.fantazisti . We take a draw as a very positive result !! Special thanks @lottosport for fantastic team kit 👌🏻. And also @aljazbedene and @andrejmartinslovakia for organizing the match 👏🏻👏🏻👏🏻 #tennis #football #stako #slovakia #slovenia #tennisfootball
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась фотографией с известным британским боксером Энтони Джошуа.
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