Стаховский испытал себя, сыграв в футбол

Украинский теннисист принял участие в футбольном матче.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский решил немного отдохнуть от тенниса и поиграть в футбол.

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"Пускай начнется предсезонка! Первый матч за ФК ФуЗаТе против ФК Фантазисты. Мы сыграли вничью и это очень положительный результат. Спасибо за форму и организацию поединка", - написал теннисист в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась фотографией с известным британским боксером Энтони Джошуа.