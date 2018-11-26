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Стаховский испытал себя, сыграв в футбол

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Украинский теннисист принял участие в футбольном матче.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский решил немного отдохнуть от тенниса и поиграть в футбол.

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"Пускай начнется предсезонка! Первый матч за ФК ФуЗаТе против ФК Фантазисты. Мы сыграли вничью и это очень положительный результат. Спасибо за форму и организацию поединка", - написал теннисист в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась фотографией с известным британским боксером Энтони Джошуа.

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Теги: Сергей Стаховский, теннис, футбол
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