Переключиться на мобильную версию

Свитолина похвасталось фотографией с Джошуа

Комментариев: 0
Украинская теннисистка встретилась в Лондоне с популярным британским боксером.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Первая ракетка Украины Элина Свитлина сейчас находится в Лондоне, где прекрасно проводит свободное время после завершения сезона.

Читай также: Свитолина порадовала фанатов откровенной фотографией

Во время одной из вечеринок украинка встретила известного британского боксера Энтони Джошуа, фотографию с которым опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Осторожно! Бум! Энтони Джошуа", - написала Элина под публикацией.

Ранее сообщалось, что четвертая ракетка мира Элина Свитолина заинтриговала фанатов снимком из новой фотосессии.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, бокс, Энтони Джошуа, фото, соцсети, Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь