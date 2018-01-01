Свитолина похвасталось фотографией с Джошуа
Украинская теннисистка встретилась в Лондоне с популярным британским боксером.
Первая ракетка Украины Элина Свитлина сейчас находится в Лондоне, где прекрасно проводит свободное время после завершения сезона.
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Во время одной из вечеринок украинка встретила известного британского боксера Энтони Джошуа, фотографию с которым опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Осторожно! Бум! Энтони Джошуа", - написала Элина под публикацией.
Ранее сообщалось, что четвертая ракетка мира Элина Свитолина заинтриговала фанатов снимком из новой фотосессии.
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