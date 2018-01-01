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WTA назвала главную сенсацию этого сезона

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На однои из турниров Большого шлема Александра Саснович из Беларуси выбила чешку Петру Квитову.
Александра Саснович и Петра Квитова
Александра Саснович и Петра Квитова
ESPN

Официальный сайт WTA назвал главную сенсацию сезона.

Первое место в рейтинге заняла победа белорусской теннисистки Александры Саснович над представительницей Чехии Петрой Квитовой в первом круге Wimbledon (6:4, 4:6, 6:0).

Тогда Саснович дошла до четвертого круга турнира, где проиграла Елене Остапенко из Латвии 6:7(4), 0:6.

Накануне, второе место в рейтинге сенсаций заняла победа украинки Элины Свитолиной над датчанкой Каролиной Вознякци на Итоговом турнире в Сингапуре (5:7, 7:5, 6:3).

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Теги: теннис, Александра Саснович, Елена Остапенко, Петра Квитова
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Источник: wtatennis.com

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