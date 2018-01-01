Марченко и Стаховский пробились в четвертьфинал турнира в Италии

Оба украинца победили в двухсетовых матчах.

Украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский вышли в четвертьфинал турнира серии челленджер в Италии.

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Сергей Стаховский обыграл 20-летнего местного теннисиста Лиама Каруану - 6:4, 6:0.

Илья Марченко выиграл у итальянца игрока Лоренцо Сонего - 6:4, 6:4.

В четвертьфинале соперником Сергея станет первый сеянный француз Юго Умбер, а Илья сыграет с местным теннисистом Филиппо Бальди.