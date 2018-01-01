Победа Свитолиной над Возняцки попала в топ-5 сенсаций сезона
Украинка сделала камбэк в матче группового этапа Итогового турнира в Сингапуре.
Матч группового этапа Итогового турнира WTA между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки занял вторую строчку в рейтинге сенсаций минувшего сезона.
Проиграв в первом сете, Свитолина в напряженной ситуации смогла не только выиграть сет, который выводил бы ее в полуфинал турнира, но и победить в поединке.
Матч завершился со счетом 5:7, 7:5, 6:3.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская начнут сезон в Брисбене.
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