Победа Свитолиной над Возняцки попала в топ-5 сенсаций сезона

Украинка сделала камбэк в матче группового этапа Итогового турнира в Сингапуре.

Элина Свитолина и Каролин Возняцки tennismash.com

Матч группового этапа Итогового турнира WTA между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки занял вторую строчку в рейтинге сенсаций минувшего сезона.

Проиграв в первом сете, Свитолина в напряженной ситуации смогла не только выиграть сет, который выводил бы ее в полуфинал турнира, но и победить в поединке.

Матч завершился со счетом 5:7, 7:5, 6:3.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская начнут сезон в Брисбене.